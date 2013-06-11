СМИ: Главу МИД Беларуси могут начать пускать в Европу

Об этом сообщает сегодня издание The Lithuania Tribune со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Литвы Андриса Криваса.

“Страны-члены становятся все ближе к согласию в необходимости приостановить присутствие Макея в перечне лиц, против которых действуют санкции ЕС, если ЕС хочет сохранить каналы для коммуникаций с белорусской властью”, - цитирует издание Криваса.

Он добавил, что решение о приостановке санкций может быть одобрено уже в этом месяце, однако будет временным и регулярно будет пересматриваться.

“Если такое согласие будет достигнуто странами-членами, то эти меры против Макея будут приостановлены, а не отменены”, - отметил чиновник.

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Вместе с тем он не уточнил, кто будет представлять Беларусь на саммите “Восточного партнерства”, который состоится в Вильнюсе 28-29 ноября этого года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшний день в перечень граждан Беларуси, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы в ЕС заморожены, входит 241 лицо, а в перечень компаний, чьи активы заморожены – 28 компаний.