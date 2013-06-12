Путина пригласили на раскопки, пообещав снабдить детским совочком

Лауреаты госпремий, которые в День независимости России получили из рук президента РФ награды, пригласили главу российского государства в экспедицию по наблюдению за животными и на раскопки в Денисовой пещере в 2014 году, пообещав выдать совочек.

Вручение госпремий проходит в Кремле, - передает РИА Новости.

"10 лет назад, когда Вы мне вручали орден, я обратился к Вам с одной просьбой. Я просил Вас посетить раскопки на Алтае... Пользуясь случаем, я снова обращаюсь к Вас с просьбой на будущий год посетить раскопки в Денисовой пещере, тем более, он стал одним из самых известных археологических объектов в мире. Большую лопату для раскопок мы Вам не дадим, а дадим маленький совочек, которым играются ребятишки в песочнице. Это я Вам обещаю", - сказал директор Института археологии и этнографии СО РАН академик Анатолий Деревянко.

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Другой лауреат - директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Павлов пригласил Путина в экспедицию. "Я хотел бы Владимира Владимировича пригласить опять в нашу экспедицию, в которой он бывал не раз, и поучаствовать в очередных работах по мечению животных, по наблюдению за этими животными", - отметил Павлов.