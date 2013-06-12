Сланцевой нефти хватит на 10 лет

Такие выводы сделали в своем исследовании специалисты Департамента энергетики США.

Департамент энергетики США оценил объем "технически добываемых" сланцевых ресурсов в 42-х изученных им странах в 345 млрд баррелей, или в 10% мировых от мирового уровня поставок нефти. Мировой спрос на нефть составляет около 90 млн баррелей в день, что свидетельствует о том, что объем мировых запасов сланцевой нефти охватывает 10,5 лет потребления, утверждают американские специалисты.

По теме: США посчитали запасы сланцевых нефти и газа во всем мире

В опубликованных оценках СNBC содержатся данные, что крупнейшими залежами сланцевой нефти располагает Россия - 75 млрд баррелей. Китай имеет 32 млрд, Аргентина - 27 млрд и Ливия - 26 млрд баррелей.

В докладе сказано, что газ из сланцевых пластов увеличил мировые запасы природного газа на 47%, то есть до 22 882 трлн куб. футов.

Добыча нефти из сланцев уже помогла сдержать цены на нефть на уровне 120 долларов за баррель.