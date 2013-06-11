Сотрудники Греческой радиокорпорации захватили ее штаб-квартиру

Они, в частности, пообещали, что не дадут убрать из эфира каналы ЕРТ.

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Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Решение властей закрыть государственную телерадиовещательную корпорацию осудили большинство политических партий Греции, в том числе две из трех в правящей коалиции - Всегреческое социалистическое движение и Демократические левые. Ведущая оппозиционная партия Греции СИРИЗА заявила о готовности бороться с правительством за будущее ЕРТ "вместе с ее персоналом, отвечая на требование греческого общества". Компартия Греции предупредила, что этот шаг властей будет иметь "серьезные последствия для народа".

Как сообщал ранее УНИАН, сегодня официальный представитель правительства Греции Симос Кедикоглу объявил, что все передачи ЕРТ, прекращаются этой ночью, а ее 2,5 тыс сотрудников останутся без работы, пока вместо нынешней телерадиовещательной корпорации не будет создана более "современная" и компактная компания, которая, не будучи государственной, сохранит свой общественный характер.