ЕС и Израиль подписали соглашение об открытии авиационных рынков

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в Люксембурге в рамках заседания Совета министров ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Согласно договору, самолеты авиакомпаний ЕС смогут осуществлять полеты в Израиль из любых аэропортов Европы, а авиакомпании Израиля – в Европу и в пределах стран - членов ЕС.

Взаимный доступ к рынкам будет открываться постепенно до 2018 года, после чего будут сняты все ограничения на доступ к рынку авиаперевозок.

ЕС – один из крупнейших партнеров Израиля в авиации. По данным Еврокомиссии, 57% всех авиарейсов из Израиля осуществляются в ЕС. При этом рынок Израиля также остается одним из важнейших для авиакомпаний ЕС на Ближнем Востоке.

В 2012 году пассажиропоток между ЕС и Израилем достиг 7,2 млн. пассажиров.