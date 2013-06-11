ЕС и Израиль подписали соглашение об открытии авиационных рынков
Европейский Союз и Израиль подписали соглашение об открытии авиационных рынков.
Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в Люксембурге в рамках заседания Совета министров ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
Согласно договору, самолеты авиакомпаний ЕС смогут осуществлять полеты в Израиль из любых аэропортов Европы, а авиакомпании Израиля – в Европу и в пределах стран - членов ЕС.
Взаимный доступ к рынкам будет открываться постепенно до 2018 года, после чего будут сняты все ограничения на доступ к рынку авиаперевозок.
ЕС – один из крупнейших партнеров Израиля в авиации. По данным Еврокомиссии, 57% всех авиарейсов из Израиля осуществляются в ЕС. При этом рынок Израиля также остается одним из важнейших для авиакомпаний ЕС на Ближнем Востоке.
В 2012 году пассажиропоток между ЕС и Израилем достиг 7,2 млн. пассажиров.