Неизвестный открыл стрельбу по проезжающим машинам в Калифорнии

23:52, 07 июня 2013
Мир
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В результате стрельбы у колледжа в Калифорнии пострадали не менее трех человек.

Неизвестный устроил стрельбу в городе Санта-Моника недалеко от местного колледжа. Он стрелял по проезжающим машинам и автобусам. Нападавший задержан полицией.

Как сообщил AP представитель медицинского центра имени Рональда Рейгана, к ним доставлены трое раненых. Состояние двух оценивается как критическое, третьего - как тяжелое.

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