Неизвестный открыл стрельбу по проезжающим машинам в Калифорнии

Неизвестный устроил стрельбу в городе Санта-Моника недалеко от местного колледжа. Он стрелял по проезжающим машинам и автобусам. Нападавший задержан полицией.

Как сообщил AP представитель медицинского центра имени Рональда Рейгана, к ним доставлены трое раненых. Состояние двух оценивается как критическое, третьего - как тяжелое.