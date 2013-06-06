Шестеро грузинских военных погибли в Афганистане

Шестеро военных, служивших в составе международных сил содействия безопасности ISAF в Афганистане, погибли при нападении террористов, заявил в четверг вечером Начальник Объединенного штаба ВС Грузии полковник Ираклий Дзнеладзе, пишет РИА Новости.

"В провинции Гильменд произошло террористическое нападение. Террорист-самоубийца совершил взрыв грузовой машины на нашей базе, в результате чего есть жертвы. Погибли шестеро военных", - заявил Дзнеладзе на брифинге в четверг и добавил, что раненых насчитывается девять человек.

Сожаления по этому поводу уже выразили президент Грузии Михаил Саакашвили и спецпредставитель альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай.

Грузинский контингент выполняет миротворческую миссию в Афганистане в составе ISAF с августа 2009 года. С тех пор в этой стране погибли 25 грузинских военных. По данным оборонного ведомства, службу в Афганистане несут 1545 грузинских военнослужащих.