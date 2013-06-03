Казахи рассказали, что изменилось после вступления их страны в ТС (видео)

В Казахстане после двухлетнего пребывания в Таможенном союзе начали откладывать грандиозные экономические выгоды. Сначала власти обещали чудо, а теперь объясняет трудности плохим экономическим ростом, говорится в сюжете "ТСН Тиждень".

После начала работы объединения, например, в московском аэропорту казахов, которые летят домой, уже не считают иностранцами, ведь границы они не пересекают. Таким образом, казахи, русские и белорусы являются практически жителями одной страны - в экономическом смысле - Таможенного союза.

На одном из рынков Астаны продавцы рассказали о подорожании товаров, особенно из Китая. Например, за последнее время цена на китайскую обувь растет примерно на 15-20 долларов. Владелец магазина объясняет это тем, что растаможивание возросло где-то на 7 долларов за пару. Поэтому Таможенный союз защищает собственного производителя и не важно, сколько обувных фабрик в Казахстане. Обувщики России теперь для Казахстана - собственный производитель.

Несколько иная ситуация сложилась на автомобильном рынке. Большая часть рынка автозапчастей импортируется тоже из КНР, что привело к подорожанию на 30-40%. При этом, владельцы российских авто не жалуются и довольны стабильными ценами.

Но чаще казахи вспоминают о союзе, когда заезжают на заправку, где внезапно подорожал бензин. А-95 поднялся на четверть - до российских цен - и стоит теперь доллар, что является политикой выравнивания цен внутри Таможенного союза.

Между тем Таможенный союз уже влияет и на Киев. Часть украинских товаров - под угрозой потери казахского рынка. Так, известная украинская фабрика уже указывает адрес своей российского филиала, чтобы спокойно продаваться внутри Таможенного союза.

Пока особых плюсов не испытывает и экономика Казахстана. Об этом уже говорит даже казахстанский вице-премьер. В свою очередь, посол Украины Олег Демин выступает за то, чтобы внимательно изучать ситуацию в Таможенном союзе. По его словам, экспорт Казахстана в страны Таможенного союза не растет, а сокращается.