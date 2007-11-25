В Австралии на парламентских выборах победила оппозиция

В Австралии на парламентских выборах победила оппозиционная Лейбористская партия.

Таким образом, закончились 11 лет консерваторского правления Либерально-национальной партии во главе с премьер-министром Джоном ГОВАРДОМ, передает австралийская телерадиовещательная корпорация ABC.

Согласно официальным данным австралийской избирательной комиссии, которая подсчитала 74,8% голосов, оппозиционная Лейбористская партия получает 83 места в 150-местной нижней палате парламента, в то время как правящая Либеральная партия - лишь 58.

Д.ГОВАРД позвонил лидеру Лейбористской партии 50-летнему Кевину РАДУ и поздравил его с победой.