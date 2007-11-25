В Австралии на парламентских выборах победила оппозиция
00:55, 25 ноября 2007Мир
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Впервые за 11 лет
В Австралии на парламентских выборах победила оппозиционная Лейбористская партия.
Таким образом, закончились 11 лет консерваторского правления Либерально-национальной партии во главе с премьер-министром Джоном ГОВАРДОМ, передает австралийская телерадиовещательная корпорация ABC.
Согласно официальным данным австралийской избирательной комиссии, которая подсчитала 74,8% голосов, оппозиционная Лейбористская партия получает 83 места в 150-местной нижней палате парламента, в то время как правящая Либеральная партия - лишь 58.
Д.ГОВАРД позвонил лидеру Лейбористской партии 50-летнему Кевину РАДУ и поздравил его с победой.
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