Парламент Уругвая одобрил однополые браки
08:06, 11 апреля 2013Мир
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Нижняя палата парламента Уругвая в среду одобрила законопроект, легализующий в стране однополые браки, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее документ одобрила верхняя палата парламента / Фото: elpais.com.uy
Законопроект поддержали 92 парламентария, 71 высказался против. Ранее документ одобрила верхняя палата парламента. Новый закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Хосе Мухика, всегда выступавший в поддержку прав сексуальных меньшинств, сообщает РИА Новости.
Законопроект предусматривает и ряд других нововведений, в частности, допустимый возраст вступления в брак повышается до 16 лет для мужчин и для женщин. Сейчас девушки могут законно заключать брак с 12, а юноши с 14 лет.
Когда закон вступит в силу, Уругвай станет второй страной в Латинской Америке, узаконившей однополые браки. В 2010 году это уже сделала Аргентина.
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