Парламент Уругвая одобрил однополые браки

Законопроект поддержали 92 парламентария, 71 высказался против. Ранее документ одобрила верхняя палата парламента. Новый закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Хосе Мухика, всегда выступавший в поддержку прав сексуальных меньшинств, сообщает РИА Новости.



Законопроект предусматривает и ряд других нововведений, в частности, допустимый возраст вступления в брак повышается до 16 лет для мужчин и для женщин. Сейчас девушки могут законно заключать брак с 12, а юноши с 14 лет.

Когда закон вступит в силу, Уругвай станет второй страной в Латинской Америке, узаконившей однополые браки. В 2010 году это уже сделала Аргентина.