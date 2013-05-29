Граждане Украины, покинувшие Сирию, прибыли в Москву

"Из Латакии в Москву вылетел самолет Ил-62, на его борту 128 граждан России и стран СНГ, пожелавших покинуть Сирию", - сообщила официальный представитель МЧС РФ Ирина Россиус.

Среди тех, кто покинул Сирию, 83 граждан России, остальные - граждане Украины, Молдавии, Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана. "Среди 128 человек 70 - это дети",- уточнила она.

Час назад самолет приземлился в Домодедово, передает РИА Новости.