Граждане Украины, покинувшие Сирию, прибыли в Москву
00:33, 29 мая 2013Мир
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Почти 130 россиян и граждан стран СНГ покинули Сирию самолетом МЧС России.
"Из Латакии в Москву вылетел самолет Ил-62, на его борту 128 граждан России и стран СНГ, пожелавших покинуть Сирию", - сообщила официальный представитель МЧС РФ Ирина Россиус.
Среди тех, кто покинул Сирию, 83 граждан России, остальные - граждане Украины, Молдавии, Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана. "Среди 128 человек 70 - это дети",- уточнила она.
Час назад самолет приземлился в Домодедово, передает РИА Новости.
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