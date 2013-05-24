На востоке России произошло землетрясение в 7,5 балла, объявлена угроза цунами

Подземные толчки ощущались на Камчатке в течение пяти минут. В домах жителей Петропавловска-Камчатского раскачивалась мебель, многие люди выбегали из домов на улицу. В школах учителя выводили детей на улицу. Угроза цунами была объявлена у берегов Сахалина и Курил, сообщает РИА Новости.

Пострадавших и разрушений в результате сильного землетрясения близ Камчатки нет, сообщил представитель ГУ МЧС по Камчатскому краю.

У берегов Сахалина и на Курильских островах была объявлена угроза цунами, жителей призвали покинуть опасные районы и подняться на возвышенность, сообщило ГУМЧС по области.

"В результате мощного землетрясения на всем охотоморском побережье острова Сахалин и Курильских островах объявлена тревога цунами. Жителям необходимо покинуть опасные районы, подняться на возвышенности. Следует находиться в безопасной зоне до отбоя тревоги цунами", - говорится в сообщении.

Однако позже угроза цунами была снята.

"В Сахалинской области отменена тревога цунами. В 17.17 (сахалинского времени, 09:17 по Киеву - УНИАН) был дан отбой тревоги цунами", - сообщило ГУМЧС по региону.