В России ”военный электорат” составляет около 10 млн человек

В РФ военный электорат вместе с членами семей военнослужащих и военными пенсионерами составляет около 10 млн человек. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны, статс-секретарь генерал армии Николай Панков. Он отметил, что министр обороны РФ Анатолий Сердюков издал две директивы, связанные с организацией и проведением предстоящих выборов депутатов Госдумы в армии и на флоте. "С этой целью руководство Минобороны проводит рабочие поездки", - сказал Н.Панков. По его словам, нынешняя избирательная кампания в Вооруженных силах проходит гораздо спокойнее, чем в предыдущие годы.

В настоящее время численность Вооруженных сил РФ, по данным Минобороны, составляет 1 млн 100 тыс. человек.