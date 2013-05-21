Не менее 20 детей погибли при торнадо в США

Об этом сообщила в эфире телеканала CNN представитель главного судмедэксперта штата Эми Эллиотт. По ее словам, общее подтвержденное число жертв не изменилось - погиб 51 человек.

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Торнадо полностью разрушил школу, в которой находились дети, спасательные работы на месте трагедии продолжаются.