Не менее 20 детей погибли при торнадо в США
06:54, 21 мая 2013Мир
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Среди погибших при торнадо в американском штате Оклахома не менее 20 детей.
Об этом сообщила в эфире телеканала CNN представитель главного судмедэксперта штата Эми Эллиотт. По ее словам, общее подтвержденное число жертв не изменилось - погиб 51 человек.
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Торнадо полностью разрушил школу, в которой находились дети, спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
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