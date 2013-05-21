Среди пострадавших от торнадо в Оклахоме - 70 детей
05:19, 21 мая 2013Мир
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Семьдесят детей пострадали в результате разрушительного торнадо в Оклахоме.
Об этом сообщили журналистам представители медицинских учреждений.
В медицинский центр в Оклахома-Сити госпитализированы 85 человек, включая 65 детей.
В медцентр Integris попали 37 человек, включая пятерых детей. В этом учреждении десять пациентов находятся в критическом состоянии, 12 - в тяжелом, передает РИА Новости.
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