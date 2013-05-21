Эксперт: арабские страны не доверяют Украине

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор Аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин.

«Спецификой экономических отношений Украины со странами MENА является растущий уровень торговли на фоне крайне низкого уровня инвестиций стран MENA. Недостаток инвестиционных условий является ключевым фактором, который сдерживает инвестиции в Украину и тормозит более интенсивный рост уровня торговли Украины со странами MENA», - сказал Баронин.

Эксперт также отметил, что ключевой проблемой отношений с этими странами является отсутствие доверия к Украине со стороны арабских стран.

«Низкий уровень доверия к потенциальным контрагентам, к системе государственного управления в целом и высокий уровень коррупции, частые случаи невыполнения бизнес-обязательств - формируют негативный имидж украинского рынка и делового климата в глазах представителей бизнеса и инвесторов из стран MENA», - сказал директор группы «Da Vinci AG».

В 2013 году суммы инвестиций в Украину из стран Ближнего Востока и Северной Африки остаются ничтожно малыми и даже не учитываются Госстатом в отчете по итогам первого квартала. Общая же сумма иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 апреля выросла до 55,7 млрд долл. США с 54,9 млрд долл. на 1 января 2013 года.

По оценкам экспертов Центра экономических и политических исследований им. Разумкова, прогнозный приток прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику в 2013 году не превысит 5 млрд долларов.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2013 года не изменился и составляет 2,12 баллов из 5 возможных, и этот показатель является наихудшим за последние четыре года.