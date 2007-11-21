Саакашвили подписал договор о ”геополитической революции”

Президенты Азербайджана, Грузии и Турции Ильхам Алиев, Михаил Саакашвили и Абдула Гюль (Abdullah Gul) подписали соглашение о строительстве стратегической железной дороги, которая свяжет Баку с турецким Карсом через Тбилиси. Об этом сообщает агентство AFP.

Саакашвили в ходе подписания соглашения назвал новую железную дорогу "геополитической революцией" и "транспортным окном в Европу", поскольку товары из кавказских стран после постройки железной дороги смогут попадать на территорию Европейского союза в обход России.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что новая железная дорога является "серьезным шагом для обеспечения энергобезопасности в регионе".

Азербайджан, Грузия и Турция уже договорились о строительстве трубопроводов для доставки нефти и газа из Каспийского моря в Турцию. Этот проект был поддержан рядом западных компаний.

Ранее сообщалось, что новая железная дорога обойдется странам в 420 миллионов долларов. Ожидается, что она будет готова к концу 2008 года. Пропускная способность дороги составит пять миллионов тонн грузов в год.

Лента.ру