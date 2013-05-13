Депутат Госдумы предложил запретить доллары США в России

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев хочет запретить на территории России оборот и хранение долларов США.

Как сообщают "Известия", в законопроекте, подготовленном либерал-демократом, отмечено, что эти ограничения не коснутся других популярных иностранных валют: евро, фунта стерлингов, йены, юаня, и других. По мнению Дегтярева, в настоящий момент национальная валюта США находится на грани краха, поэтому необходимо защитить россиян от финансового кризиса в случае резкого падения курса доллара.

Кроме того, запрет на хранение долларов поможет поднять престиж российской национальной валюты и снизить зависимость россиян от американских денег, уверен парламентарий.

Если законопроект Дегтярева будет принят, то в течение следующих двух лет у россиян будет возможность продать доллары. По истечению данного срока уполномоченные органы: полиция, налоговая, таможня, пограничная служба и органы миграционного учета при обнаружении американской валюты будут конфисковывать ее в пользу федерального бюджета. Иного наказания за нарушение данного закона, кроме самого факта изъятия средств, не предусматривается.

Коллеги Дегтярева по нижней палате парламента отмечают, что либерал-демократ пытается своим законопроектом решить важную проблему. Однако одного закона для изменения российской финансовой системы будет недостаточно.

Член комитета Госдумы по бюджету, единоросс Евгений Федоров уверен, что проблемы, связанные с российской валютой, можно решить только при смене политики Центробанка.

Зампред комитета по экономической политике Виктор Звагельский («Единая Россия») также отнесся к идее коллеги скептически, назвав ее популистской.

Экономисты уверены, что опасения депутата от ЛДПР напрасны и владение американскими дензнаками не нанесет ущерба россиянам.