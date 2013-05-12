Турция оставила за собой право на «любые ответные меры» за вчерашние теракты

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рейтер.

В ходе беседы с журналистами в Берлине Давутоглу также отметил, что обсудит произошедшее с премьер-министром Турции Тайипом Эрдоганом, но сейчас он не видит необходимости созывать экстренную встречу НАТО.

Два взрыва с интервалом в 15 минут прогремели в субботу в располагающемся в провинции Хатай городе Рейханлы у здания мэрии и в промышленном районе. По предварительным данным, взорвались два заминированных автомобиля. Жертвами взрывов стали более 40 человек, более 100 ранены. Турецкие власти полагают, что причастные к терактам связаны с сирийскими спецслужбами.

Почти треть населения Рейханлы — 20-25 тысяч человек — составляют сирийские беженцы.

Через несколько часов после взрывов вице-премьер Бюлент Арынч заявил, что не исключает причастность сирийских властей к организации теракта, целью которого, по мнению чиновника, могли стать многочисленные сирийские беженцы, вынужденные покинуть Родину из-за продолжающегося более двух лет вооруженного конфликта.

Дамаск опроверг подобные обвинения. Как передает официальное информагентство Сирии САНА, министр информации Сирии Омран Аз-Зоуби заявил, что именно турецкое правительство превратило пограничные с Сирией зоны в центры международного терроризма, содействуя переброске наёмников и террористов в Сирию, поставляя им оружие и боеприпасы, в том числе, взрывчатые вещества.