Возле турецко-сирийской границы прогремела серия взрывов: 13 жертв

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на турецкий телеканал NTV.

«Расследование происшествия идет, но пока ничего более конкретного сказать не могу», - заявил журналистам министр внутренних дел Муаммер Гулер в эфире телеканала NTV. Он добавил, что, по его информации, два заминированных автомобиля взорвались перед зданием мэрии и почты и в промышленном районе.

Телеканал NTV демонстрирует кадры масштабных разрушений. Находившиеся в эпицентре взрывов здания полностью разрушены. Над городом поднимаются клубы дыма. Сообщается, что к местам взрывов направлены 15 карет скорой помощи. Население в панике покидает город. Дороги перекрыты для движения транспорта. В Рейханлы направлены два спасательных самолета и несколько вертолетов.

По предварительным данным, трое из погибших являются гражданами Сирии.