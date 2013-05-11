Ученые зафиксировали рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере

Как сообщает РИА «Новости», по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с начала наблюдений более полувека назад концентрация диоксида углерода непрерывно росла, увеличивалась и скорость ее роста. В конце 1950-х годов содержание газа ежегодно поднималось на 0,7 миллионных долей, в последнее десятилетие этот показатель составлял уже 2,1 миллионные доли.

«Этот рост не является неожиданностью для ученых. Есть убедительные свидетельства в пользу того, что резкий рост мировых выбросов двуокиси углерода за счет сжигания угля, нефти и природного газа приводит к ускорению (увеличения концентрации)», - отметил старший научный сотрудник NOAA Питер Танс.

До промышленной революции концентрация углекислого газа в атмосфере составляла 280 миллионных долей. Нынешние темпы роста в 100 раз превышают скорость увеличения концентрации после последнего по времени ледникового периода.

«Нельзя помешать углекислому газу достичь концентрации в 400 миллионных долей. Это уже свершившийся факт. Но то, что будет дальше, по-прежнему важно для климата, и в наших силах это контролировать. Это зависит от того, насколько мы будем полагаться в будущем на ископаемые источники энергии», - сказал исследователь-геохимик из Института океанографии Скриппса Ральф Килинг, чей отец Дэвид Килинг начал измерять уровень углекислого газа на Мауна Лоа в 1958 году.