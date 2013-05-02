NASA сообщает о мощнейшей вспышке на Солнце

Астрономы NASA 1 мая зафиксировали мощнейший выброс вещества на Солнце. В результате в космос устремились более миллиарда тонн вещества, летящего со скоростью свыше миллиона миль в час (около 450 тысяч метров в секунду), передает NASA.

Поток вещества направлен не в сторону земли, однако некоторые ученые прогнозируют оживление геомагнитной активности. Так, по мнению экспертов NASA вспышка может повредить космическим аппаратам, передает Сегодня по информации Euronews.

По данным российского института ИЗМИРАН, 30 апреля магнитное поле земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. А вот сегодня и завтра можно ожидать изменений геомагнитной активности, вероятны отдельные возмущенные периоды.

Согласно данным обсерватории ТЕСИС, 2 мая можно было наблюдать возбужденную магнитную сферу.

Чтобы подготовиться к буре, людям с сердечными проблемами надо запастись лекарствами, а всем остальным вместе с ними — больше спать, не скандалить и снизить физические и психические нагрузки.