Под завалами в Бангладеш спустя 2 недели нашли выжившую

14:45, 10 мая 2013
Мир
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В Бангладеш под обломками рухнувшего две недели назад здания нашли живой женщину.

обвал дома в Бангладеш

Сегодня под обломками рухнувшего две недели назад здания в Бангладеш спасатели нашли выжившую женщину.

Об этом передает «Лента.ру».

По словам спасателей, у женщины могли быть запасы жидкости либо она пила воду, которую спасатели закачивали под обломки.

Здание рухнуло 24 апреля. К настоящему времени местные службы нашли более тысячи тел погибших.

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