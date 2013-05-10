Под завалами в Бангладеш спустя 2 недели нашли выжившую
14:45, 10 мая 2013Мир
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В Бангладеш под обломками рухнувшего две недели назад здания нашли живой женщину.
Женщина провела под обломками 16 дней
Сегодня под обломками рухнувшего две недели назад здания в Бангладеш спасатели нашли выжившую женщину.
Об этом передает «Лента.ру».
По словам спасателей, у женщины могли быть запасы жидкости либо она пила воду, которую спасатели закачивали под обломки.
Здание рухнуло 24 апреля. К настоящему времени местные службы нашли более тысячи тел погибших.
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