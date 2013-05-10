Под завалами в Бангладеш спустя 2 недели нашли выжившую

Сегодня под обломками рухнувшего две недели назад здания в Бангладеш спасатели нашли выжившую женщину.

Об этом передает «Лента.ру».

По словам спасателей, у женщины могли быть запасы жидкости либо она пила воду, которую спасатели закачивали под обломки.

Здание рухнуло 24 апреля. К настоящему времени местные службы нашли более тысячи тел погибших.