Россия и Япония намерены заключить мирный договор

Об этом говорится в совместном заявлении Президента РФ и премьер-министра Японии, передает РИА Новости.

МИДам двух стран поручается ускорить переговоры по выработке взаимоприемлемых вариантов решения проблемы.

"Руководители двух стран согласились, что ситуация, при которой спустя 67 лет после окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не заключен мирный договор, является ненормальной", - говорится в заявлении, принятом по итогам переговоров в Кремле.

"В целях дальнейшего развития отношений между двумя странами и создания широкого российско-японского партнерства в 21-м веке руководители двух стран выразили решимость, преодолев в рамках переговоров имеющиеся расхождения в позициях сторон, заключить мирный договор путем окончательного решения во взаимоприемлемой форме данного вопроса, необходимость урегулирования которого была подтверждена, в том числе в совместном заявлении Президента РФ и премьер-министра Японии о принятии российско-японского плана действий и российско-японском плане действий 2003 года", - говорится в документе.

"Руководители двух стран договорились продвигать переговоры по заключению мирного договора на основе всех принятых до настоящего времени документов и договоренностей", - отмечается в заявлении.

Руководители двух стран также договорились "совместно дать своим Министерствам иностранных дел поручение ускорить переговоры по выработке взаимоприемлемых вариантов решения проблемы мирного договора с целью их представления руководителям двух стран для обсуждения".

Отношения России и Японии омрачают не решенный территориальный спор. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.