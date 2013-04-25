Депутаты парламента Молдовы отправили в отставку спикера

Депутаты молдавского парламента проголосовали за проект закона об отставке с поста спикера Мариана Лупу и назначении исполняющей обязанности председателя парламента Лилианы Палихович.

Это положение вступает в силу с момента его принятия. Согласно закону, Л.Палихович будет исполнять обязанности спикера до момента назначения нового председателя высшего законодательного органа Молдовы, передает РИА «Новости».