Депутаты парламента Молдовы отправили в отставку спикера
21:55, 25 апреля 2013Мир
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Депутаты молдавского парламента отправили в отставку спикера Мариана Лупу.
Мариан Лупу отправлен в отставку
Депутаты молдавского парламента проголосовали за проект закона об отставке с поста спикера Мариана Лупу и назначении исполняющей обязанности председателя парламента Лилианы Палихович.
Это положение вступает в силу с момента его принятия. Согласно закону, Л.Палихович будет исполнять обязанности спикера до момента назначения нового председателя высшего законодательного органа Молдовы, передает РИА «Новости».
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