КНДР стягивает установки с ракетами «Скад» к восточному побережью

КНДР переместила две мобильные пусковые установки с баллистическими ракетами типа "Скад" к восточному побережью, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военный источник Южной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, в начале апреля КНДР переместила две ракеты средней дальности "Мусудан" и установила семь мобильных пусковых установок в Вонсане и провинции Южная Хамген на восточном побережье, сообщает РИА Новости.

Правительство КНДР угрожало запустить ракету еще до празднования годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля и рекомендовало иностранным посольствам покинуть Пхеньян, однако, по сведениям разведовательных служб Республики Корея, в последнее время никаких передвижений пусковых установок отмечено не было.

Однако на снимках со спутника, полученных после 16 апреля, видно, что две дополнительные ракетные установки были перемещены в область провинции Южная Хамген, сообщает источник, пожелавший остаться неизвестным. "Военные силы Южной Кореи пристально следят за последними приготовлениями КНДР к запуску ракеты", — заявил он.

Поскольку "День Солнца" 15 апреля был отмечен в КНДР исключительно культурными мероприятиями, военное руководство Республики Корея полагает, что враждебное государство готовит военное шоу, такое как запуск ракеты или военный парад, приуроченное ко Дню народной армии Кореи 25 апреля.

В минувший четверг глава министерства обороны Южной Кореи подтвердил, что в последнее время никаких необычных военных передвижений ракетных установок замечено не было, но вероятность запуска ракет все еще остается высокой в соответствии с приказом от 26 марта, приводящем ракетные вооружения КНДР в полную боевую готовность. "Пока не отменен этот приказ, существует вероятность, что Север может запустить ракету", — заявил источник.

Как сообщал УНИАН, отношения между Пхеньяном и Сеулом значительно ухудшились после жесткой реакции КНДР на проведение США и Южной Кореей широкомасштабных военных учений. В начале апреля появились предположения о том, что Северная Корея может осуществить испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан". По информации СМИ, в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан" Пхеньян может произвести одновременный пуск нескольких ракет типа "Скад" и "Нодон".