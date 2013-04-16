Президент Сирии объявил всеобщую амнистию

10:09, 16 апреля 2013
Мир
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Амнистия входит в план урегулирования кризиса.

Башар Асад, фото vestikavkaza.ru

Президент Сирии Башар Асад подписал во вторник указ о всеобщей амнистии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Асада.

Амнистии подлежат все преступления совершенные до сегодняшнего дня - 16 апреля 2013 года.

Амнистия входит в план политического урегулирования кризиса, выдвинутого ранее Асадом.

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