Президент Сирии объявил всеобщую амнистию
10:09, 16 апреля 2013Мир
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Амнистия входит в план урегулирования кризиса.
Асад подписал указ о всеобщей амнистии, фото vestikavkaza.ru
Президент Сирии Башар Асад подписал во вторник указ о всеобщей амнистии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Асада.
Амнистии подлежат все преступления совершенные до сегодняшнего дня - 16 апреля 2013 года.
Амнистия входит в план политического урегулирования кризиса, выдвинутого ранее Асадом.
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