Президент Сирии объявил всеобщую амнистию

Амнистия входит в план урегулирования кризиса.

Президент Сирии Башар Асад подписал во вторник указ о всеобщей амнистии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Асада. Амнистии подлежат все преступления совершенные до сегодняшнего дня - 16 апреля 2013 года. Амнистия входит в план политического урегулирования кризиса, выдвинутого ранее Асадом.

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