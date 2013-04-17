СМИ: В США арестовали подозреваемого в причастности к взрывам в Бостоне

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Какие-либо детали произошедшего на данный момент не сообщаются. Источники CNN, однако, уточнили, что подозреваемый был арестован благодаря двум видеозаписям, которые ранее были изучены специалистами, ведущими расследование, сообщает Lenta.ru.

Как отмечает Associated Press, в ближайшее время арестованного должны доставить в суд.

Взрывы на финише бостонского марафона произошли 15 апреля. В результате атаки, которая уже была официально признана терактом, погибли три человека; свыше 180 получили ранения.