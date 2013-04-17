СМИ: В США арестовали подозреваемого в причастности к взрывам в Бостоне
21:29, 17 апреля 2013Мир
1712 0
Полиция арестовала подозреваемого в причастности к взрывам на бостонском марафоне.
Арестован подозреваемый в причастности к взрывам в Бостоне / Фото : РИА Новости
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Какие-либо детали произошедшего на данный момент не сообщаются. Источники CNN, однако, уточнили, что подозреваемый был арестован благодаря двум видеозаписям, которые ранее были изучены специалистами, ведущими расследование, сообщает Lenta.ru.
Как отмечает Associated Press, в ближайшее время арестованного должны доставить в суд.
Взрывы на финише бостонского марафона произошли 15 апреля. В результате атаки, которая уже была официально признана терактом, погибли три человека; свыше 180 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter