"Бостонский подрывник" попал под собственный взрыв
00:03, 16 апреля 2013Мир
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Полиция задержала первого подозреваемого в осуществлении двойного теракта на марафоне в Бостоне.
О подозреваемом пока сообщается только, что он уроженец Саудовской Аравии. Во время взрыва он получил осколочные ранения и находится в больнице под охраной.
Полиция обнаружила на месте взрывов также два несработавших взрывных устройства. Саперы приступили к их разминированию.
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