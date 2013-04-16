"Бостонский подрывник" попал под собственный взрыв

00:03, 16 апреля 2013
Мир
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Полиция задержала первого подозреваемого в осуществлении двойного теракта на марафоне в Бостоне.

О подозреваемом пока сообщается только, что он уроженец Саудовской Аравии. Во время взрыва он получил осколочные ранения и находится в больнице под охраной.

Полиция обнаружила на месте взрывов также два несработавших взрывных устройства. Саперы приступили к их разминированию.

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