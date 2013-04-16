"Бостонский подрывник" попал под собственный взрыв

О подозреваемом пока сообщается только, что он уроженец Саудовской Аравии. Во время взрыва он получил осколочные ранения и находится в больнице под охраной.

Полиция обнаружила на месте взрывов также два несработавших взрывных устройства. Саперы приступили к их разминированию.