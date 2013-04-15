Финиш Бостонского марафона укрыт телами жертв после двойного взрыва

Два взрыва произошли в Бостоне на завершающем этапе марафона, проходившем по улицам города. Это случилось приблизительно в 15:00 по местному времени, через три часа после того, как первые бегуны пересекли финишную линию. Первый взрыв произошел слева по ходу движения рядом с финишем. По данным очевидцев, второй взрыв произошел примерно двадцать секунд спустя.

На месте происшествия работают экипажи спасательных машин. По прямой трансляции, организованной каналом bloomberg.org. видно, что повсюду лежат тела жертв.

По меньшей мере три человека погибли, сообщает телеканал FoxNews.

Федеральные власти пока не имеют полной информации о случившемся, сообщает агентство NBCNews.com.

В Нью-Йорке антитеррористические подразделения приведены в состояние повышенной готовности.