В серии взрывов в Ираке погибли шесть человек, более 70 ранены
10:26, 15 апреля 2013Мир
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Боевики подорвали пять заминированных автомобилей в различных районах Ирака, жертвами терактов стали, по меньшей мере, шесть человек, 74 получили ранения.
Погибли шесть человек, 74 получили ранения
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.
По данным властей, три взрыва прогремели в городе Туз-Хурмату, расположенном к северу от столицы страны Багдада. Еще два заминированных автомобиля взорвались в городе Эн-Насирия - административном центре провинции Ди-Кар.
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