В серии взрывов в Ираке погибли шесть человек, более 70 ранены

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

По данным властей, три взрыва прогремели в городе Туз-Хурмату, расположенном к северу от столицы страны Багдада. Еще два заминированных автомобиля взорвались в городе Эн-Насирия - административном центре провинции Ди-Кар.