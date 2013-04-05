Списание средств вкладчиков крупнейших банков Кипра оспаривают в суде

Законность изъятия средств с депозитов вкладчиков Bank of Cyprus и Laiki проверяет Верховный суд Кипра, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на кипрского адвоката Стелиоса Американоса, клиент которого якобы подал соответствующий иск.

По его словам, окружной суд Никосии еще 29 марта вынес промежуточный судебный запрет на изъятие средств с депозита его клиента в Bank of Cyprus, адресовав его специальному управляющему банка Диносу Христофидису и Центробанку Кипра. Запрет действует, пока суд не определит справедливую компенсацию либо не вынесет другого приказа.

Из определения Верховного суда, предоставленного газете адвокатом, следует, что до рассмотрения им вопроса конституционности мер правительства любое воздействие на счета должно быть приостановлено.

«Подано более 50 таких исков, утверждает Американос: Верховный суд решил рассмотреть все их скопом, когда разберется с конституционностью антикризисных законов», — пишет издание.

Как ожидается, для крупных (свыше €100 тысяч) депозитов и текущих счетов в крупнейшем банке Bank of Cyprus списания составят 40–60%, во втором по величине Laiki Bank — 80% или более.

Кипр и «тройка» международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) во вторник согласовали кредитное соглашение о поддержке кипрской экономики. Планируется, что Кипр получит кредит в размере €10 млрд сроком на 20 лет с отсрочкой платежей на 10 лет под 2,5—2,7% годовых.

Газета.ру