Вкладчики крупнейшего кипрского банка смогут вернуть только 20% денег

Крупные вкладчики второго по величине банка на Кипре Cyprus Popular Bank (работает на Кипре под маркой Laiki), возможно, должны будут смириться со списанием своих депозитов на 80%, заявил в ночь на среду в эфире государственного телевидения Кипра министр финансов Михалис Саррис, сообщает РИА Новости.

"Если говорить реалистично, то возвращено будет очень немного", - сказал Саррис. На вопрос телеведущей, действительно ли на возврат средств понадобится 6-7 лет, министр ответил: "Может быть, и так. И сумма (которая будет возвращена), могла бы составить 20%. Для вкладчиков с депозитами более 100 тысяч евро это точно будет большой удар".

Кипр отказался от первоначальной идеи плоского "налога"на все депозиты и договорился с "тройкой"международных кредиторов о санации банковской системы. Cyprus Popular Bank будет закрыт, а его здоровые активы и обслуживаемые кредиты передадут крупнейшему на острове Bank of Cyprus, который также проведет списание крупных депозитов на 30-40%.

Министр финансов также сообщил, что банки должны открыться в четверг. Срок открытия банков, которые не работают с вечера 15 марта, неоднократно переносился из опасения "набега"вкладчиков на доступные для снятия депозиты. ЦБ Кипра ввел контроль за движением капитала, чтобы ограничить вывод денег со счетов.