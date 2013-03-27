Вкладчики крупнейшего кипрского банка смогут вернуть только 20% денег
Кипр отказался от первоначальной идеи плоского "налога" на все депозиты.
Крупные вкладчики второго по величине банка на Кипре Cyprus Popular Bank (работает на Кипре под маркой Laiki), возможно, должны будут смириться со списанием своих депозитов на 80%, заявил в ночь на среду в эфире государственного телевидения Кипра министр финансов Михалис Саррис, сообщает РИА Новости.
"Если говорить реалистично, то возвращено будет очень немного", - сказал Саррис. На вопрос телеведущей, действительно ли на возврат средств понадобится 6-7 лет, министр ответил: "Может быть, и так. И сумма (которая будет возвращена), могла бы составить 20%. Для вкладчиков с депозитами более 100 тысяч евро это точно будет большой удар".
Кипр отказался от первоначальной идеи плоского "налога"на все депозиты и договорился с "тройкой"международных кредиторов о санации банковской системы. Cyprus Popular Bank будет закрыт, а его здоровые активы и обслуживаемые кредиты передадут крупнейшему на острове Bank of Cyprus, который также проведет списание крупных депозитов на 30-40%.
Министр финансов также сообщил, что банки должны открыться в четверг. Срок открытия банков, которые не работают с вечера 15 марта, неоднократно переносился из опасения "набега"вкладчиков на доступные для снятия депозиты. ЦБ Кипра ввел контроль за движением капитала, чтобы ограничить вывод денег со счетов.