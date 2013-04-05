В Бразилии началась эпидемия

"С 1 января по 23 марта отмечено более 635 тысяч случаев заболевания денге, из них около 1,3 тысячи - тяжелых, умерло 108 человек", - приводят СМИ данные Минздрава Бразилии. Рост числа заболеваний составил по сравнению с аналогичным периодом 2012 года почти 380%. За весь прошлый год от болезни умерли 102 человека.

Самыми опасными в этом плане штатами являются Минас-Жерайс, Гояс, Сан-Паулу, Мату-Гроссу-ду-Сул и Рио-де-Жанейро, сообщают врачи.

Последняя эпидемия денге была зафиксирована в южноамериканской стране в 2010 году, когда заразились 580 тысяч человек, а умерло 285 больных, передает корреспондент РИА Новости.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание. Болезнь была завезена в Латинскую Америку в позапрошлом веке выходцами из Азии. Ежегодно болезнь уносит тысячи жизней в тропических регионах мира.