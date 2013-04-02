СМИ: Заключенные Гуантанамо заявляют о 130-и участниках голодного протеста

Сами заключенные заявляют, что количество голодающих, так выражающих свой протест против содержания их за решеткой, значительно больше. В частности, Шакер Аамер, выходец из Саудовской Аравии, рассказал своему адвокату, что голодный протест ведут 130 человек, передает Радио Свобода со ссылкой на Аssociated Press.

Газета New York Times приводит слова юристов, которым их клиенты в изоляторе заявили, что «подавляющее большинство заключенных», которым не предъявляют обвинений, «отказываются от еды несколько недель».

С начала голодного протеста госпитализировали уже трех человек.

Представители Международного комитета Красного Креста прибыли в лагерь на Кубе в конце марта.

Из 166 заключенных только шесть находятся под судом. Около 90 человек уже готовы к освобождению, но остаются за решеткой за американские ограничения или сложную ситуацию в странах своего происхождения.