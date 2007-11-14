Павловский пугает Путина историей Януковича

Российский политолог Глеб ПАВЛОВСКИЙ считает, что партия «Единая Россия» не должна «расслабляться» из-за того, что ее избирательный список возглавил Президент РФ Владимир ПУТИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал сегодня перед началом международной конференции на тему: «Украина – Россия: новое десятилетие Большого договора».

«Сегодня на выборы идет ПУТИН. Партия «Едина Россия» хочет, чтобы он проводил за нее избирательную кампанию – она расслабилась и ждет хороших результатов», - сказал Г.ПАВЛОВСКИЙ. Он подчеркнул, что за такое поведение избиратель наказывает.

«Я хотел бы напомнить историю Партии регионов, которая считала, что за спиной В.ЯНУКОВИЧА можно просто переждать избирательную кампанию, и избиратель просто не пришел», - добавил он.

По словам Г.ПАВЛОВСКОГО, такое поведение является опасным, и необходимо сделать все, чтобы избиратели пришли на выборы.

Он добавил, что выборы всегда остаются интригой, и их результат заранее очень сложно прогнозировать.

Отвечая на вопрос, сможет ли В.ПУТИН остаться в большой политике после истечения президентских полномочий, политолог сказал: «А вы попробуйте его вытолкать».

Говоря об украинско-российских отношениях, Г.ПАВЛОВСКИЙ подчеркнул, что сегодня Украина занята решением внутренних вопросов, и ей не до сотрудничества с Россией. При этом он заверил, что РФ «ждать» не будет, а продолжит реализацию важных проектов в различных отраслях.

«Украине надо урегулировать взаимоотношения между своими двумя вождями – ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, а это займет время», - убежден Г.ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщалось, выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва состоятся 2 декабря с.г.