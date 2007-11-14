В Польше назван состав нового правительства

Будущий премьер-министр Польши Дональд ТУСК после встречи с представителем партии Польской крестьянской партии Вальдемаром ПАВЛЯКОМ объявил на пресс-конференции фамилии кандидатов на должности министров в новом коалиционном правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Д.ТУСКА, сегодня состав правительства будет представлен Президенту Польши Леху КАЧИНСКОМУ.

Лидер Гражданской платформы отметил, что "Президент Польши имеет достаточно скептическое отношение к определенным фамилиям, однако такого типа мнения не повлияли на его решение".

Д.ТУСК в целом доволен кандидатами, однако отметил, что "новое правительство не является кабинетом мечты". Таким образом, на должность министра труда предложена кандидатура заместителя председателя Главного исполнительного комитета крестьянской партии Иоланты ФЕДАК, на должность министра регионального развития предложена Эльжбета БЕНЬКОВСКАЯ, Мацей НОВИЦИКИ - кандидат на должность министра охраны окружающей среды.

В целом Гражданская платформа и Польская крестьянская партия предлагают такой состав правительства: премьер-министр – Д.ТУСК (ГП), вице-министр и министр экономики - Вальдемар ПАВЛЯК (PSL), вице-министр и министр внутренних дел - Гжегож СХЕТИНА (ГП), министр иностранных дел - Радослав СИКОРСКИ (ГП), министр финансов - Яцек РОСТОВСКИ (профессор экономики), министр юстиции - Збигнев ЧВЁНКАЛЬСКИ (профессор права), министр обороны - Богдан КЛИХ (евродепутат), министр сельского хозяйства - Марек САВИЦКИ (PSL), министр здравоохранения - Ева КОПАЧ (ГП), министр образования - Катажина ХАЛЛ (заместитель городского председателя Гданьска), министр казначейства - Александер ГРАД (ГП), министр регионального развития – Э.БЕНЬКОВСКА (директор Отдела регионального развития в Маршалковской администрации в Катовицах), министр инфраструктуры - Цезари ГРАБАРЧИК (ГП), министр труда – И.ФЕДАК (PSL), министр окружающей среды – М.НОВИЦКИ (председатель экофонда), министр культуры - Богдан ЗДРОЕВСКИЙ (ГП), министр науки и высшего образования - Барбара КУДРИЦКА (евродепутат), министр спорта - Мирослав ДЖЕВЕЦКИ (ГП).

Состав нового правительства Польши официально будет объявлен в пятницу, 16 ноября.

Как сообщал УНИАН, Гражданская платформа во главе с Д.ТУСКОМ победила на внеочередных парламентских выборах, получив 209 мандатов. 166 мест в парламенте также получили представители партии "Право и Справедливость". Партию "Левые и Демократы" будут представлять в Сейме 53 депутата. Польская христианская партия имеет 31 мандат, немецкое национальное меньшинство - 1 мандат. В Сенате "Гражданская платформа" получила 60 мест, "Право и Справедливость" - 39.