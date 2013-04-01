Сегодня в Москве будут думать, как породнить МАЗ и КамАЗ

Об этом заявил в Минске первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

"Это рабочая группа для урегулирования вопросов по созданию холдинга "Росбелавто", которые существуют", - сказал Семашко, встречаясь в Минске с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапота, пишет РИА "Новости".

Госкорпорация "Ростех" (ранее "Ростехнологии") зимой 2010 года предложила объединить двух крупнейших производителей тяжелых грузовиков. В настоящее время переговоры продолжаются. Первоначально, когда возникла идея объединения, стороны рассматривали обмен акциями КамАЗа и МАЗа, но белорусские власти отказались от этого варианта.

Первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в июне заявлял, что Белоруссия намерена внести в холдинг 75% минус 1 акция МАЗа, чтобы получить 50% акций управляющей компании. Ранее ожидалось, что российская сторона внесет 49,9% акций КамАЗа.

Ранее в марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что министерства промышленности двух стран до 15 апреля определят систему управления "Росбелавто", а также условия опциона. Он говорил, что речь пока идет об участии сторон в проекте 50 на 50.