Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции договорились об углублении сотрудничества

Этот протокол предоставит трем странам возможность наладить более тесное сотрудничество, заявили в четверг на совместной пресс-конференции главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмар Мамедъяров, Майя Панджикидзе и Ахмет Давутоглу, сообщает Грузия-Онлайн.

План действий межведомственного сотрудничества на 2013-15 годы разработан соответствующими ведомствами трех стран и предусматривает осуществление конкретных проектов и инициатив.

Как отметили министры, принятый план охватывает такие сферы, как экономика, энергетика, охрана окружающей среды, культура, образование, спорт и молодежь.

Как известно, все три страны принимают участвие в реализации проекта Транскаспийского газопровода, по которому туркменский газ сначала через Азербайджан, а потом через Грузию и Турцию будет поставляться в Европу.

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Украина не раз заявляла о своей заинтересованности в реализации этого проекта, который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива и откроет дополнительные рынки для украинских труб и другой продукции.