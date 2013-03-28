94-летний Нельсон Мандела через две недели после выписки снова попал в больницу

Об этом сообщают западные информагентства со ссылкой на заявление правительства ЮАР.

Еще в начале декабря прошлого года Н.Мандела был госпитализирован в Йоханнесбурге. Врачи провели ряд тестов, которые выявили рецидив легочной инфекции, потребовавший соответствующего лечения. Позже экс-президенту ЮАР была успешно проведена операция по удалению камней из желчного пузыря. Незадолго до наступления нового года он был выписан из больницы, отмечает РИА «Новости».

Врачи провели очередное плановое обследование Н.Манделы две недели назад. Его выписали из больницы 10 марта.

Н.Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Н.Мандела был награжден Нобелевской премией мира.