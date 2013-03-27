В Беларуси готовятся к первой операции по пересадке легкого

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом журналистам сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей, главный внештатный трансплантолог Минздрава Беларуси Олег Руммо.

Он отметил, что уже сформирована команда специалистов, которые будут заниматься выполнением такой операции.

«Сейчас врачи находятся в Австрии, где отрабатывают последние детали проведения трансплантации легкого. На вторую половину года мы планируем не только выполнить эту операцию, но и создать программу в стране, которая позволит выполнять ежегодно не одну, не две и даже не пять подобных операций», - подчеркнул О.Руммо.

По его словам, в РНПЦ трансплантации органов и тканей создано специальное отделение для проведения таких операций, постепенно формируется лист ожидания. «На сегодня в лист ожидания входят чуть более 10 человек, но предполагается, что он будет постоянно пополняться», - сказал О.Руммо.

Справка УНИАН. С начала года в Беларуси выполнено более 100 операций по трансплантации органов: 74 пересадки почки, 17 – печени, 10 – сердца, 3 – поджелудочной железы.