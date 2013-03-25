Информация о задержании Абрамовича обвалила акции его компаний
18:02, 25 марта 2013Мир
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На новостях о задержании в США Романа Абрамовича упали акции «Евраза», собственником которого он является.
Акции "Евраза", принадлежащего Абрамовичу подешевели за полчаса /
Фото : cluber.com.ua
Менее чем за полчаса с момента сообщения о задержании Абрамовича и до официального опровержения акции Абрамовича подешевели на 1,5%, сообщает tvrain.ru.
А в течение дня падение цены акций «Евраза» превышало 8%.
Как сообщал УНИАН, сегодня РБК-ТВ со ссылкой на свои источник распространило информацию, что Роман Абрамович задержан на территории США сотрудниками ФБР.
Вскоре представитель российского миллиардера опроверг сообщения СМИ о его задержании в США.
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