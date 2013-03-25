Информация о задержании Абрамовича обвалила акции его компаний

Менее чем за полчаса с момента сообщения о задержании Абрамовича и до официального опровержения акции Абрамовича подешевели на 1,5%, сообщает tvrain.ru.

А в течение дня падение цены акций «Евраза» превышало 8%.

Как сообщал УНИАН, сегодня РБК-ТВ со ссылкой на свои источник распространило информацию, что Роман Абрамович задержан на территории США сотрудниками ФБР.

Вскоре представитель российского миллиардера опроверг сообщения СМИ о его задержании в США.

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