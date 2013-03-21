Журналисты «Би-би-си» проведут новую забастовку

Предыдущая акция протеста против сокращения рабочих мест состоялась 18 февраля, что выразилось в изменении сетки вещания «Би-би-си» в Великобритании, когда в эфир отказались выходить ряд популярных ведущих, и программы с их участием были сорваны, - отмечает Газета.ру.

В настоящее время руководители «Би-би-си» реализуют программу сокращения 2 тысяч сотрудников в течение ближайших пяти лет, объясняя свои действия необходимостью соответствовать вызовам цифрового века.