Впервые в истории Вселенский патриарх приедет в Ватикан на интронизацию

С момента раскола церкви на католическую и православную в 1054 году константинопольские патриархи ни разу не участвовали в интронизации понтификов. По словам самого патриарха, его приезд на интронизацию Франциска должен подчеркнуть важность «дружественных связей» между двумя церквями, сообщает Associated Press. Он также выразил надежду на возобновление диалога о сближении позиций церквей по различным вопросам.

Со своей стороны ватиканские власти заявили, что во время интронизации Евангелие будут читать не по-латыни, как это делается обычно, а на греческом языке, близком православным христианам.

Патриарх, мотивируя свое решение отправиться в Ватикан, также заявил, что ему очень импонирует скромность нового папы, известного равнодушием к роскоши. «Я осознал, что хочу туда поехать, поэтому и еду – по собственной доброй воле», – сказал Варфоломей.

В прошлом он уже бывал в Ватикане, а также принимал в Константинополе предыдущего понтифика – Бенедикта XVI, замечает Лента.ру.