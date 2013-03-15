Крупнейший аэропорт Европы отменил треть рейсов из-за забастовки

Об этом сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Забастовка проводится по призыву профсоюза работников сферы услуг Ver.di, который добивается повышения зарплаты для 34 тысяч работников сферы безопасности в земле Северный Рейн — Вестфалия примерно на 30% (на 2,50 — 3,64 евро в час). Нынешняя забастовка стала девятой по счету в аэропортах региона с начала года: четырежды бастовала дюссельдорфская воздушная гавань, еще столько же — сотрудники аэропорта Кёльн/Бонн.

По словам собеседника агентства, на пятницу были запланированы 609 рейсов, которыми должны были лететь 58,6 тысячи пассажиров. "Накануне забастовки авиакомпании отменили 228 рейсов: 183 вылета и 45 прилетов. Таким образом, за все дни забастовок пришлось отменить 1044 рейса. В общей сложности только от аннулирования рейсов пострадали более 100 тысяч пассажиров", — сообщил он.

Пятничная акция протеста началась в 04.00 по местному времени и продлится до полуночи. По словам собеседника агентства, аэропорт просит пассажиров уточнять в авиакомпаниях информацию о времени вылета их рейса, а также по возможности отказаться от багажа, чтобы сэкономить время при прохождении контроля. В настоящее время в аэропорту функционируют восемь пунктов проверки багажа, при том, что обычно одновременно работают до 24.

Аэропорт Дюссельдорфа является третьим по загруженности в Германии после франкфуртской и мюнхенской воздушных гаваней. В 2012 году пассажиропоток в нем составил 20,83 миллиона человек.