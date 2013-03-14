Путин понимает, почему Финляндии пришлось в 1939-м ощутить на себе «русскую мощь»

Разговор о советско-финской войне 1939-1940 годов зашел на встрече президента РФ с членами воссозданного Военно-исторического общества и поисковых отрядов, пишет РИА Новости.

Один из участников беседы предложил создать мемориалы, чтобы "отметить гибель этих людей, так или иначе погибших за нашу страну".

"Вот эти слова лишние. Так или иначе - так не надо говорить. Это люди, которые выполняли воинский долг", - возразил ему Путин.

"При самом беглом анализе можно сделать вывод о том, что все-таки государственная граница (с Финляндией) была в 17-20 километрах от Петербурга - это, в общем и целом, достаточно большая угроза для пятимиллионного города. Думаю, что большевики того времени пытались исправить исторические ошибки, которые они наделали в 1917 году. После того, как воспользовались вооруженной поддержкой со стороны финских вооруженных формирований, входивших тогда в Русскую армию и поддержавших, как известно, в значительной степени и оказавших влияние на исход Октябрьского восстания, переворота. Потом опомнились - граница рядом. Договориться уже не смогли и пошли на эту войну", - сказал Путин.

По его словам, первые месяцы этой войны были "кровавыми и малоэффективными с нашей (советской - ред.) стороны".

"Потом все стало на свои места. Через несколько месяцев безрезультатных боев, достаточно кровопролитных, перестроились, начали действовать по-другому. Сосредоточили значительные силы, средства. Стало ясно, что силами только одного Ленинградского военного округа эту войну не выиграть, и начали действовать по-другому. И уже обратная сторона почувствовала на себе всю мощь российского, советского тогда государства", - добавил он.