Германия готова к переговорам о разрешении поставок оружия в Сирию

Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле.

Как отметил глава немецкой дипломатии, слова которого в беседе с РИА Новости привел сотрудник немецкого министерства иностранных дел, две недели назад были внесены изменения в список санкций ЕС против Сирии.

"Если важный партнер в ЕС... считает изменение решений по санкциям необходимым, мы, конечно, готовы обсуждать это в ЕС", - заявил собеседник агентства.

В среду британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может выйти из соглашения по эмбарго на поставки оружия в Сирию.

В четверг министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил в эфире радиостанции France Info, что Франция и Великобритания могут самостоятельно принять решение о поставках оружия сирийской оппозиции, если не удастся добиться снятия эмбарго на уровне ЕС.

Как сообщал УНИАН, в феврале Евросоюз продлил действие санкций против Сирии, расширив список нелетальных средств защиты населения и технической поддержки, которые разрешено поставлять в страну.