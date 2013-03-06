В Сиднее открыта фотовыставка об УПА

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, мероприятие приурочено к годовщине гибели генерала-хорунжего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и в память воинов УПА, проживавших в Сиднее.

Организовал выставку Союз украинской молодежи в Австралии. На открытии присутствовали бывшие воины УПА, проживающие сейчас в Сиднее, - Дмитрий Грицко и Владимир Костка.

На выставке представлены около полутысячи фото, документы из советских и немецких источников, внутренние документы Организации украинских националистов и УПА. Посетители увидели фотографии группы воинов УПА с захваченным немецким самолетом и повстанцев в подземном бункере на Хмельнитчине в 1950 году. Тема крыевок детально исследована в отдельной части выставки, включительно с планами подземных «многокомнатных квартир» и детальными инструкциями ежедневного режима жизни под землей.

Один из авторов выставки историк Владимир Вятрович сообщил, что в Австралии проживает достаточно большое украинское общество, в частности, потомки тех, кто воевал в УПА за независимую Украину. «Местным украинцам важно будет узнать историю УПА. Познавательной выставка будет и для остальных австралийцев, ведь их страна интересуется трагическим и героическим прошлым Украины, это одна из стран, признавших Голодомор геноцидом», - сказал В.Вятрович.

Выставка будет демонстрироваться в Сиднее до 10 марта, а затем отправится в другие города Австралии.

Документальная фотовыставка «УПА. История непокоренных» разработана Центром исследований освободительного движения (авторы В.Вятрович, Руслан Забилый, Игорь Деревяный, Петр Содоль, Роман Грицкив, Ольга Сало) на базе архивных документов. Кроме Украины, выставка уже экспонировалась в более 20 городах США, в Канаде, странах Балтии, в Великобритании, Японии и Греции. Кроме выставки, Центр исследований освободительного движения издал одноименную иллюстрированную историю УПА и учебно-демонстрационное пособие для средних школ.