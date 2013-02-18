Россия побила исторический рекорд по количеству долларовых миллиардеров

Эту цифру в России называют историческим рекордом.

Как сообщает журнал CEO, составивший соответствующий рейтинг, за год число миллиардеров выросло на 11 человек, передает Лента.ру.

В 2012 году в России проживало 120 бизнесменов с состоянием более миллиарда долларов, а в 2011-м — 114. Своего минимума за последние пять лет показатель достиг во время кризисного 2009 года — 49 человек. В 2008 году в России насчитывался 101 долларовый миллиардер, а в 2010-м — 77.

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За прошлый год суммарное состояние предпринимателей с капиталом более миллиарда долларов также выросло. В 2013 году показатель составил 147 миллиардов долларов, что больше, чем в 2012 (131 миллиард долларов), 2010 (139 миллиардов) и 2009 (76 миллиардов) годах. Тем не менее, это меньше показателей 2011 (182 миллиарда) и 2008 (221 миллиард) годов.

По версии CEO, самым богатым человеком России стал владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, имеющий состоянием в 18,72 миллиарда долларов, которое, тем не менее, за прошлый год сократилось на восемь процентов. В соответствующих рейтингах Bloomberg и Forbes Усманов также занимает первое место.

Второе место досталось председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину, капитал которого оценивается в 17,2 миллиарда долларов.

Третье место занял владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (15,94 миллиарда долларов), за ним следует глава «Альфа-групп» Михаил Фридман (15,32 миллиарда).