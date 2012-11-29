В СМИ составили рейтинг «золотых» украинцев

Рейтинг "Золотая сотня" провел журнал "Корреспондент".

По сравнению с прошлым годом состояние всех богатейших украинцев значительно сократились.

В частности активы Ахметова, по информации издания, подешевели на треть: с 25,6 млрд долларов до 17,8 млрд долларов.

Второе место в рейтинге занимает Игорь Коломойский, активы которого оценили в 3,4 млрд долларов.

На третьем месте - Вадим Новинский, который недавно получил украинское гражданство. Его активы стоят 3,3 млрд долларов.

Четвертая ступенька - за Геннадием Боголюбовым. Его предприятия, по оценкам издания, стоят 3,25 млрд долларов.

Дмитрий Фирташ, который занимает 5 место в списке, - единственный чье состояние в этом году возросло - с 2,2 млрд долларов до 3,2 млрд долларов.

Издание отмечает, что первые пять человек "Золотой сотни" суммарно владеют активами, которые равны активам остальных 95 участников рейтинга.