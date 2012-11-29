В СМИ составили рейтинг «золотых» украинцев
Миллиардер Ринат Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев.
Рейтинг "Золотая сотня" провел журнал "Корреспондент".
По сравнению с прошлым годом состояние всех богатейших украинцев значительно сократились.
В частности активы Ахметова, по информации издания, подешевели на треть: с 25,6 млрд долларов до 17,8 млрд долларов.
Второе место в рейтинге занимает Игорь Коломойский, активы которого оценили в 3,4 млрд долларов.
На третьем месте - Вадим Новинский, который недавно получил украинское гражданство. Его активы стоят 3,3 млрд долларов.
Четвертая ступенька - за Геннадием Боголюбовым. Его предприятия, по оценкам издания, стоят 3,25 млрд долларов.
Дмитрий Фирташ, который занимает 5 место в списке, - единственный чье состояние в этом году возросло - с 2,2 млрд долларов до 3,2 млрд долларов.
Издание отмечает, что первые пять человек "Золотой сотни" суммарно владеют активами, которые равны активам остальных 95 участников рейтинга.